Синоптик назвала день, который станет самым снежным в декабре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова назвала день, который станет самым снежным в декабре. По прогнозам специалиста, 15 декабря на московский регион обрушатся снегопады.

В пятницу и субботу будет фиксироваться повышенное атмосферное давление, показатели увеличатся на 12-13 единиц. Погоду определит антициклон, центр которого расположится над Верхней Волгой.

В ночь на 11 декабря минимальная температура в Москве — -9...-11 °С, по области — до -13 °С.В некоторых местах возможны морозы до -16 °С.

Днем теплее: в Москве -5 °С, по области — от -4 до -9 °С.

- 12 декабря осадков не ожидается, температурный фон как в пятницу. В воскресенье погода начнет кардинально меняться, во второй половине дня пойдет небольшой снег – это будет начало большого снегопада, - отметила синоптик в беседе с RT.

15 декабря станет самым снежным днем, а к ночи начнет теплее: -3...-8 °С, днем от 0 до -5 °С.

К концу текущей рабочей неделе температура воздуха в Москве и Московской области будет ниже климатической нормы на четыре градуса, сообщает телеканал "360".