В Баку начался военный парад, посвященный завершению войны в нагорном Карабахе

В четверг, 10 декабря, на площади Азадлыг ("Свобода") в Баку проходит военный парад, посвящённый завершению военных действий в Нагорном Карабахе.

В параде принимают участие более трёх тысяч военнослужащих. Они продемонстрируют 150 единиц военной техники, среди них ракетные установки и системы противовоздушной обороны. По берегу Каспийского моря в Баку будут выстроят военные корабли.

Места на центральной трибуне занимают президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который накануне прилетел в Баку с официальным двухдневным визитом. В Турции заявили, что президент Эрдоган хочет лично посетить присутствовать на параде и "поздравить Вооружённые силы Азербайджана".

Парад открылся рапортом министра обороны Азербайджана Закира Гасанова. После этого прозвучали гимны Азербайджана и Турции.