Более 150 тысяч россиян уже сделали прививку "Спутник V"

Более 150 тысяч россиян уже получили прививку "Спутник V". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более 150 тысяч россиян уже привились "Спутник V" в рамках указа президента РФ о масштабной вакцинации. Об этом в четверг сообщил глава разработавшего первую в мире вакцину Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

"Данный препарат у нас в стране в рамках гражданского оборота на сегодняшний день получили уже более 150 тыс. жителей. Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19 чем в любой другой стране мира с использованием аналогичного препарата", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Первую в мире вакцину "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин.

В первую неделю Россия получила 27 запросов на приобретение препарата.

На данный момент РФ готова предоставить Турции необходимое количество доз для проведения исследований для проведения третьей фазы клинических испытаний на добровольцах.