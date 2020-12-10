Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Более 150 тысяч россиян уже сделали прививку "Спутник V"

Гинцбург отметил, что количество вакцинированных в РФ выше, чем в других странах
Анастасия РЫШКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Более 150 тысяч россиян уже получили прививку "Спутник V".

Более 150 тысяч россиян уже получили прививку "Спутник V".

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более 150 тысяч россиян уже привились "Спутник V" в рамках указа президента РФ о масштабной вакцинации. Об этом в четверг сообщил глава разработавшего первую в мире вакцину Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

"Данный препарат у нас в стране в рамках гражданского оборота на сегодняшний день получили уже более 150 тыс. жителей. Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19 чем в любой другой стране мира с использованием аналогичного препарата", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Первую в мире вакцину "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин.

В первую неделю Россия получила 27 запросов на приобретение препарата.

На данный момент РФ готова предоставить Турции необходимое количество доз для проведения исследований для проведения третьей фазы клинических испытаний на добровольцах.

Распространение коронавируса в мире