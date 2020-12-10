Вакцинация от COVID-19 начнётся во всех регионах России до конца недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцинация от коронавирусной инфекции во всех российских регионах начнется до конца текущей недели. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.

- Перед заседанием проектного комитета нацпроекта «Здравоохранение» Татьяна Голикова обсудила с региональными властями особенности проведения вакцинации. В ходе совещания все регионы России заявили о готовности к вакцинации, поэтому она будет запущено до конца этой недели, - говорится в сообщении.

Вице-премьер поручила субъектам продолжить мероприятия по организации готовности пунктов вакцинации и медиков. Особое внимание Голикова обратила на регионы страны, в которых на сегодняшний день развёрнуто не более двух прививочных пунктов.

Татьяна Голикова подчеркнула, что вакцинацию от коронавируса надо организовать так, чтобы она не останавливалась на новогодние праздники.

Напомним, 5 декабря в Москве уже стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции. Пока что сделать бесплатную прививку могут только учителя, врачи и соцработники, но скоро она станет доступной для всех желающих.

Как сообщал сайт Kp.ru, по словам главы центра Гамалеи Александра Гинцбурга, привились уже более 150 тысяч жителей России. В первую неделю Россия получила 27 запросов на приобретение препарата.