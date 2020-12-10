ПСБ улучшил условия начисления кэшбека для премиальных клиентов

Кэшбек – это отложенная скидка. Чем больше категорий товаров и услуг он охватывает, тем больше можно сэкономить на покупках. ПСБ вдвое расширил список категорий повышенного кэшбэка для клиентов премиального сегмента.

К прежнему списку категорий повышенного кэшбэка - а это «рестораны», «спорт», «аптеки», «товары для детей», «красота», «АЗС и авто», - добавились еще такие популярные категории, как «одежда», «путешествия», «развлечения», «товары для дома», «товары для животных», «цветы и подарки».

Клиент, оценив свои расходы, может выбрать, что для него выгоднее: получать повышенный кэшбэк 5% и 10% в двух «любимых» категориях из обновленного списка или 2% кэшбэка от суммы всех покупок.

- Программы лояльности банка постоянно развиваются с учетом изменений в образе жизни, привычках и потребностях наших клиентов. Обновленное предложение Orange Premium Club увеличивает возможности для эффективного управления семейным и личным бюджетом, позволяя клиентам с максимальной выгодой и комфортом вести привычный образ жизни. Мы стремимся учесть потребности каждого и потому предоставляем широкий выбор - клиент сам решает, какими опциями ему выгоднее воспользоваться, - говорит Давыд Коробченко, директор по развитию сегмента состоятельных клиентов, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ.

Важный нюанс - менять бонусные опции и категории повышенного кэшбэка можно ежемесячно. Максимальная экономия за счет кэшбэка для премиальных клиентов может достигать 72 тысяч рублей в год.

СПРАВКА «КП»

Программа Orange Premium Club - это комплексное предложение премиальных банковских продуктов и небанковских услуг для состоятельных клиентов и их семей. Участники программы получают привилегированное обслуживание в офисах с персональным менеджером и через выделенную линию контакт-центра банка. ПСБ также предоставляет комплекс небанковских привилегий для клиента и его семьи, включая доступ в бизнес-залы по всему миру с Priority Pass, защиту в путешествиях с покрытием до 100 тысяч евро, консьерж-сервис.

Для участия в программе достаточно размещать совокупно на всех счетах в банке 2 млн рублей (для клиентов в Московском регионе), 1,5 млн рублей (в других регионах) или 1 млн рублей на всех счетах при ежемесячном обороте по премиальным картам ПСБ от 50 тысяч рублей. Оформить статус премиального клиента ПСБ можно без посещения офиса банка. Пакет услуг Orange Premium Club доставляется клиенту курьером в любое удобное для него время и место.