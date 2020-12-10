Лига безопасного интернета выявила более 1,4 тысячи фейков о вакцине от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала ноября этого года специалисты Лиги безопасного интернета выявили в социальных сетях и мессенджерах более 1,4 тысячи фейков о вакцине от коронавируса и самом процессе вакцинации. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщила глава Лиги Екатерина Мизулина в ходе беседы с журналистами.

- Лига безопасного интернета ведет мониторинг фейков о пандемии с начала прошлого месяца. В ноябре стало появляться большое количество ложной информации о вакцине и вакцинации в целом. На сегодняшний день мы нашли 1 476 фейков о вакцине, - рассказала она

Екатерина Мизулина отметила, что всего с начала ноября в интернете появилось более 6,7 тысячи фейков о пандемии коронавируса. Большая часть недостоверной информации публиковалась в WhatsApp, Telegram, Instagram и в комментариях на YouTube.

При этом фейки затронули не только российскую, но и зарубежную вакцину от коронавируса.

- Вероятнее всего, они распространяются для дискредитации процесса вакцинирования или как элемент недобросовестной конкуренции со стороны производителей, - считает глава Лиги безопасного интернета.

Так, накануне в сети появился фейк о том, что «МИД России обратился в Брюссель и Вашингтон со срочной просьбой о предоставлении 30 тысяч доз вакцины Pfizer и Moderna». В ложной информации утверждалось, что зарубежная вакцина закупается для вакцинации офицеров ФСО. В Instagram распространен фейк о том, что вакцина якобы заражена коронавирусом, а также содержит иные вещества для подавления иммунитета.

Как писал сайт Kp.ru, вчера в сети появился фейк о том, что Турция отказалась от закупки российской вакцины, поскольку она якобы не соответствует GLP. Позже эту информацию опроверг как РФПИ, заявив, что переговоры по поводу поставок продолжаются, так и сами власти Турции.

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