Вдова Этуша объяснила, почему некоторые москвичи против памятника артисту

Актер Владимир Этуш. Фото из архива Елены Этуш

К 100-летнему юбилею народного артиста СССР Владимира Этуша в Пресненском районе Москвы может появиться памятник, установленный в память о нем. Место под него присмотрели в окрестностях Патриарших прудов, сам Этуш жил в доме неподалеку - в доме в Гранатном переулке. Проект контролирует вдова выдающегося актера и педагога Елена Этуш, но все оказалось не так просто. Жители микрорайона высказались против появления бронзовой скульптуры.

Вдову обвинили в том, что прошло слишком мало времени после смерти ее знаменитого супруга, что пострадает двор близлежащих домов, а финансироваться работы будут из бюджета города.

В беседе с сайтом mk.ru Елена Этуш объяснила суть конфликта.

- Мне кажется неправильно называть это памятником. Памятник – это что-то монументальное, а мы ведем речь о небольшом постаменте, городской скульптуре. Ее размер минимальный из возможных: два метра 40 см — и это уже с основанием. Высота самой скульптуры — 2,15 м, основание 20-25 см. И это только в том случае если фигура будет стоять, - рассказывает Елена.

Место, которое присмотрела вдова, располагается на тротуаре улицы Спиридоновка напротив торца дома 22/2. В этом районе Владимир Абрамович прожил 41 год.

Запросы в мэрию показали, что никаких коммуникаций под землей в этом месте не проходит, а значит препятствий для установки не имеется.

- Я разделяю, что 10-метровый Этуш точно не нужен, ни в каком месте. Это будет скромная скульптура, которая сможет радовать глаз. Тематика посвящена актеру-фронтовику. Будем стараться, чтобы все выглядело хорошо, чтобы скульптура нравилась людям, вызывала теплые чувства. У меня нет цели воткнуть в городе любой памятник мужу, хочется, чтобы на него было приятно смотреть, - отметила Елена.

Она подчеркнула, что противниками являются не все жители, а определенная группа людей. Они обвиняют вдову в том, что она хочет забетонировать двор, хотя место под скульптуру не дворовая территория, а улица.

- Упрекали, что берем деньги из городского бюджета, но это не так. Финансировать проект намерена Московская Марьинорощинская Еврейская община — это указано во всех документах. Памятник будет преподнесен в дар городу — бюджет не пострадает, - отметила женщина.

Примерная стоимость скульптуры составит 6 миллионов рублей.