Госдума разработает закон о запрете суррогатного материнства для передачи детей иностранцам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты российской Государственной думы разработают законопроект о запрете суррогатного материнства для передачи детей иностранным гражданам, сообщил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой в четверг, 10 декабря, отвечая на вопросы избирателей в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети Instagram.

- Мы будем работать вместе с комитетом по безопасности и борьбе с коррупцией. Договорились, что в рабочей группе по защите семейных ценностей начнем работу по разработке соответствующего проекта закона, - сказал депутат.

Петр Толстой отметил, что данная тема в области суррогатного материнства волнует многих россиян. Он напомнил, что накануне поднимал соответствующий вопрос во время своего выступления в Общественной палате России.

Вице-спикер считает, что рождение детей за деньги на продажу иностранцам является «абсолютно позорным для России» явлением, которое следует запретить и держать под строгим контролем государства.