Жених внезапно умер на следующий день после свадьбы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Житель Уганды внезапно скончался на следующий день после собственной свадьбы. 5 декабря 25-летний Рой Джариус Ватууло женился на своей возлюбленной Аните Набудува.

Для свадебной церемонии пара выбрала довольно необычное место - часовню Христианского университета Уганды. Все дело в том, что молодожены закончили это учебное заведение, а отец жениха работает там деканом одного из факультетов.

Уже на следующий день после свадьбы состояние Роя резко ухудшилось, хотя никаких предпосылок не было. Во время церковной службы он внезапно начал задыхаться и потерял сознание. Его доставили в больницу, однако через некоторое время Рой все же скончался. Причиной смерти оказался оторвавшийся тромб в левом легком, пишет Daily Monitor.

Покойный только недавно вернулся из Израиля, где отучился в магистратуре на агронома. Он работал по специальности в городе Капчорва.