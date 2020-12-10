Путин поручил найти 97-летнюю россиянку, которая хотела с ним пообщаться Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил глава ФСБ и МВД найти 97-летнюю россиянку, которая хотела с ним пообщаться. Известно, что женщина проживает в Ставропольском крае. Такое поручение глава государства дал во время заседания с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека в четверг, 10 декабря.

Во время встречи к президенту обратилась одна из членов Совета Галина Осокина с просьбой помочь ей выполнить мечту с «елки желаний». Она рассказала, что ей попалась просьбе 97-летней жительницы Ставропольского края, которое очень хочет пообщаться с Владимиром Путиным.

- Ради Бога, я с удовольствием с ней переговорю, только телефон-то вы не оставляете. Приглашаете ее в гости, говорите, что она будет рада, однако адреса не оставляете. Зачем так?, - обратился глава государства к Осокиной.

Член СПЧ объяснила, что у нее и самой нет координат для связи с пожилой женщиной, только ее имя - Наталья Ивановна Донскова. После этого Владимир Путин поручил директору Федеральной службы безопасности и министру внутренних дел России найти указанную россиянку и организовать встречу.