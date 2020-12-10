Путин: Россия оказалась готова к переходу в онлайн лучше, чем ожидали власти

Путин оценил переход России к онлайн-образованию во время пандемии коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия оказалась лучше подготовлена к переходу в онлайн-формат, чем этого ожидали власти в начале пандемии коронавируса.

- Страна оказалась готова лучше, чем даже мы сами ожидали, и лучше, чем многие другие государства мира, к переходу в онлайн не только в сфере образования, но и по другим направлениям, - отметил президент на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Владимир Путин напомнил об опасениях генерального секретаря ООН, что образованию целого поколения будет нанесён ущерб из-за пандемии коронавируса.

- Здесь чрезвычайно важен доступ к современным способам получения знаний: это и железо, так называемое, которое дорого стоит, сама компьютерная техника, всякое программное обеспечение, доступ к высокоскоростному интернету, - заявил Путин и отметил, что в России подобные проблемы остаются.