Путин призвал не вешать судимости на людей, совершивших мелкие правонарушения

Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, что за мелкие правонарушения на людей не нужно "вешать судимость", поскольку она "тащится с человеком потом по жизни".

- Поэтому, если речь идёт о каких-то мелких правонарушениях - ну, с кем не бывает, жизнь есть жизнь, не нужно загонять человека в такие жёсткие рамки, которые будут влиять, я повторяю, на всю его оставшуюся жизнь, - призвал глава государства.

Сейчас в Уголовном кодексе России описаны 84 состава преступлений небольшой тяжести, которые не наказываются лишением свободы, сообщила на совещании сопредседатель ООО "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" Галина Осокина. Она также считает, что не следует "отправлять человека в преступный мир", а Верховный суд уже разработал проект закона об уголовном проступке. Это понятие будет распространено на 112 составов преступлений.