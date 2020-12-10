Путин прокомментировал дело Ивана Сафронова

Путин: Сафронову инкриминируются преступления, совершенные в период работы в Роскосмосе Фото: REUTERS

Дело в отношении Ивана Сафронова возбудили не за то, что он работал журналистом, а из-за информации, которую он передавал при работе в "Роскосмосе", заявил президент России Владимир Путин.

- Его же задержали не за журналистскую деятельность, а за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе". За ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб. За это, а не за работу в "Коммерсанте", откуда он уже ушёл, - уточнил президент.

Напомним, 7 июля сотрудники ФСБ задержали в Москве советника генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина по информационной политике Ивана Сафронова.

В ФСБ тогда сообщили KP.ru, что Сафронов, "выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал её представителю сведения, составляющие гостайну о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России".

В отношении Сафронова возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

Между тем, в госкорпорации "Роскосмос" агентству РИА Новости заявили, что у Сафронова не было допуска к гостайне.