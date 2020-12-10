Можно ли делать прививку от коронавируса при аллергии: создатели "Спутник V" дали ответ Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава центра Гамалеи, специалисты которого разработали российскую вакцину «Спутник V» рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса при аллергии. Александр Гинцбург в четверг, 10 декабря, в эфире телеканала "Россия 24" объяснил, что аллергикам можно ставить вакцину, однако не когда заболевание обострено.

- Вакцину «Спутник V» можно делать людям с аллергическими осложнениями. Единственно что, не в стадии, когда это аллергическое заболевание обострено, то есть, когда оно непосредственно протекает, - подчеркнул эксперт.

По его совету, хроническим аллергикам необходимо до прививки сдать кровь, чтобы проверить некоторые показатели: с-реактивный белок и уровень иммуноглобулинов класса Е. Если данные показатели находятся в норме, то вакцинироваться можно.

При этом зарубежная вакцина от Рfizer - это РНК-содержащий препарат, эта форма может быть противопоказана тем, кто страдает аллергическими заболеваниями, отметил Александр Гинцбург.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» во всех российских регионов должна начаться до конца текущем недели. Люди из групп риска могут получить бесплатную прививку от заболевания в Москве уже с 5 декабря. Регионы также выразили свою готовность к вакцинации.

Напомним, сегодня стало известно, что у четырех американцев, получивших прививку от COVID-19 от Pfizer / BioNTech, развился паралич Белла, который является формой временного паралича лицевого нерва.