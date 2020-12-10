К 2023 году Mail.ru планирует обучить 10 млн человек на своих образовательных проектах. Фото ТАСС/ Валерий Шарифулин

Mail.ru Group продолжает развивать свои образовательные проекты. К 2023 году компания собирается обучить 10 миллионов человек.

- Mail.ru Group выступает практически во всех ролях: “донором” онлайн-образования, инвестирует средства в бесплатный контент и обучение людей цифровым навыкам, - рассказал директор компании Борис Добродеев.

По его словам, Mail.ru Group – самый активный инвестор на EdTech-рынке. С 2016 года компания инвестировала в образовательные стартапы более 100 млн долларов, это примерно 7,5 млрд рублей. В частности, среди образовательных проектов Mail.ru Group выделяются GeekBrains, Skillbox, Алгоритмика, Тетрика, Skillfactory, Учи.ру.

- Нашей целью и целью для всего рынка будет появление нескольких «единорогов» – миллиардных компаний, которые проведут IPO на международных площадках и смогут показать потенциал российского EdTech-а и российского предпринимательства, - добавил Борис Добродеев.

Образовательные проекты Mail.ru Group позволяют учиться абсолютно всем - от школьников до профессионалов. С их помощью можно с легкостью подготовиться к школе, изучать предметы школьной программы, готовиться к экзаменам и олимпиадам, получать востребованные ИТ-специальности параллельно с обучением в вузе и развивать профессиональные навыки.