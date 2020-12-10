МИД назвал фантастическими гипотезами сообщения о наличии в России микроволнового оружия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская сторона считает домыслами и фантастическими гипотезами сообщения о якобы наличии у России оружия направленного микроволнового воздействия. Об этом в четверг, 10 декабря, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя доклад Национальной академии наук США.

В докладе сказано, что одной из возможных причин неоднократных неврологических заболеваний работников американских дипломатических миссий в России, Китае и на Кубе является использование этими странами оружия направленного микроволнового воздействия.

- Мы не располагаем сведениями о наличии у России подобного оружия, тем более его применения. Подобные провокационные и не подкрепленные доказательствами домыслы, фантастические гипотезы вряд ли можно рассматривать как повод для комментариев в приницпе, - отметила Мария Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава американской разведки Джон Рэтклифф заявил, что США считают действия России в космосе «безответственными» и «угрожающими» интересам американской стороны. Он сказал, что Россия и Китай якобы размещают в космосе некое «разрушительное оружие».