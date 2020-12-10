В Ливии освободили россиян, работавших в Фонде защиты национальных ценностей

Президент ФЗНЦ Александр Малькевич сообщил, что освобождённые Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан едут в Россию Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Российские сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан, которых задержали в 2019 году в Ливии, освобождены из тюрьмы, сообщил президент ФЗНЦ Александр Малькевич.

- Есть важная и радостная новость для всех, кто следил за судьбой граждан Российской Федерации, наших товарищей Максима Шугалея и Самера Суэйфана, более полутора лет проведших в ливийском плену. Сегодня в 14:27 они были освобождены, - сообщил Малькевич в своем Telegram-канале.

Сейчас Шугалей и Суэйфан едут в Россию. Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что освобождённых россиян сопровождает представитель МИД России, передаёт ТАСС.

Глава ФЗНЦ рассказал, что россиян освободили благодаря "сложнейшей спецоперации", которую провели Минобороны, МИД и другие организации.

В мае 2019 года сотрудников ФЗНЦ задержали в Ливии. Их обвинили во вмешательстве в выборы и внутренние дела страны. Кроме того, Генеральная прокуратура правительства в Триполи заявила, что они вели общественную работу без разрешения местных властей и органов безопасности.