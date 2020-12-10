Путин созвонился с 97-летней россиянкой, которая хотела с ним пообщаться Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин созвонился с 97-летней Натальей Донсковой из Ставрополья, которая хотела поговорить с ним. Контакты пенсионерки специалисты смогли найти еще до окончания заседания СПЧ в четверг, 10 декабря.

Как сообщал сайт Kp.ru, Владимир Путин на сегодняшнем заседании СПЧ поручил главам ФСБ и МВД найти 97-летнюю россиянку, которая хотела с ним пообщаться. Было известно лишь, что женщина проживает в Ставропольском крае, а зовут ее Наталья Ивановна Донскова.

- Наталья Ивановна медик, так актуально для сегодняшнего дня. Была на самых тяжелых участках: в Сталинграде, Курской дуге, на Украине, в Европе. Дошла до Берлина. Удивительно, - сказал президент.

В этот момент телефон в кабинете главы государства зазвонил. Владимир Путин поднял трубку – на том конце провода оказалась 97-летня Наталья Донскова.

- Да, Наталья Ивановна, добрый день. Да, это Путин. Наталья Ивановна, слушаю, - сказал российский лидер.

Он отметил, что Осокина передала ему новогоднее желание женщины.