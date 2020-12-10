Позиция Путина помогла привести ситуацию в Карабахе «в позитивное направление», считает Эрдоган Фото: REUTERS

Позиция российского лидера Владимира Путина помогла привести ситуацию в Нагорном Карабахе «в позитивное направление». Такое мнение выразил президент, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в Баку.

- Не могу отбросить подходы господина Путина. Его позитивное отношение помогло привести этот процесс в позитивном направлении. Хочу отметить важность платформы для обеспечения региональной безопасности, о которой говорил Алиев. В нее могут быть включены Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Грузия и, если она согласится, Армения, - отметил турецкий лидер, чем слова привел телеканал TRT.

Тайип Эрдоган добавил, что у Турции нет проблем с армянским народом, и страна готова открыть границы с Арменией, если те «сделают позитивные шаги».

Напомним, что 9 ноября лидеры России и Азербайджана и глава правительства Армении подписали трехстороннее заявление о полном прекращении войны в Нагорном Карабахе. В соответствии с данными договором, армянская и азербайджанская стороны конфликта останавливаются на занимаемых позициях, проводят обмен пленными, а в регион направляются российские миротворцы.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что роль российского лидера Владимира Путина в подписании соглашения о прекращении войны в регионе была ключевой. Пресс-секретарь президента также отметил, что надо отдать должное политической мудрости глав Армении и Азербайджана.