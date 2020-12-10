TikTok покажет новогоднее шоу «Лучшее в 2020» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

12 декабря в TikTok пройдет масштабное новогоднее шоу "Лучшее в 2020". На мероприятии объявят имена лучших блогеров этого года. Шоу стартует в официальном аккаунте TikTok 12 декабря в 20:00.

Вести мероприятие будут всем известные Роман Каграманов и Карина Кросс. Вместе с популярными гостями они подведут итоги году и объявят, кто и что завоевало сердца пользователей в 2020. К слову, гостями мероприятия станут Дина Саева, Рахим Абрамов, Карина Нигай, креаторы из Dream Team House, XO team и Hype House, Сергей Дружко, Анет Сай и polnalyubvi.

Зрители смогут узнать, как креаторы смогли добиться успеха, кто сочинил TikTok-хиты и посмотрят фрагменты из главных видеороликов года.

На мероприятии также объявят итоги результаты пользовательского голосования за лучший челлендж 2020 года. А за музыкальную часть шоу будут отвечать популярные исполнители JONY, HENSY, Анет Сай, Polnalyubvi и KARNA.VAL.