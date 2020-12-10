Суд оштрафовал детский хоспис "Дом с маяком" на 200 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал "Дом с маяком" за нарушение оборота наркосодержащих препаратов Фото: "КП" Архив

Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал детский хоспис "Дом с маяком" на 200 тысяч рублей за нарушение правил оборота наркосодержащих препаратов.

В пресс-службе суда сообщили, что благотворительное медицинское частное учреждение "Детский хоспис" признали виновным по части первой статьи 6.16 КоАП России. В суде также уточнили, как сообщает агентство ТАСС, что наказание не предусматривает конфискацию наркотических средств.

Представители хосписа заявили о планах обжаловать решение суда после консультаций со всеми причастными к деятельности хосписа.

- Тем более мы пока не понимаем, имеем ли мы право оплачивать штрафы со своего счета, который формируется преимущественно из пожертвований, - отметили в пресс-службе "Дома с маяком".

Соучредитель благотворительного фонда "Дом с маяком" и директор хосписа Лида Мониава ранее рассказала в своём Facebook, что суд обвиняет хоспис в том, что "журналы учёта на момент проверки были не пронумерованы, не прошнурованы, не заверены подписью руководителя, в них отсутствовала печать организации, а также в журналы учёта не были внесены записи о перемещении лекарств из сейфа длительного хранения в сейф суточного хранения".