Цена нефти Brent превысила 50 долларов впервые с 6 марта Фото: REUTERS

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила 50 долларов за баррель, увеличившись в стоимости на 2,48 процента к уровню закрытия предыдущих торгов. По данным торговой площадки на 17:44 по московскому времени цена нефти достигла отметки в 50,07 доллара.

В последний раз стоимость нефти Brent находилась выше 50 долларов за баррель 6 марта текущего года.

Чуть позже стоимость фьючерсов на североморскую смесь с поставками в феврале увеличивалась на 2,66 процента, достигнув отметки в 50,16 доллара за баррель. При это цена на январские фьючерсы нефти марки WTI также росла на 2,75 процента до 46,77 доллара за баррель.

Стоимость нефти и российская валюты стали укрепляться после недавних решений ОПЕК+. На той неделе организация решила нарастить добычу ценного ресурса с января 2021 года на 500 тысяч баррелей в день.