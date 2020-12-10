Журнал Time показал список претендентов на звание «Человек года» Фото: EAST NEWS

Американский журнал Time опубликовал шорт-лист кандидатов на звание «Человек года-2020». В список вошел как действующий американский президент Дональд Трамп, так и Джозеф Байден, которого СМИ уже провозгласили новым главой государства.

В общей сложности шорт-лист попали четыре претендента, два из которых в виде собирательного образа. Помимо конкурирующих за пост президента США политиков, в список включили главного инфекциониста США Энтони Фаучи и медиков, которые находились на передовой в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

Четвертым кандидатом на звание «Человек года» стало «Движение за расовую справедливость», которое начало активно действовать в США после убийства в Миннеаполисе Джорджа Флойда во время его задержания.

В прошлом году «Человеком года» журнал Time признал шведскую 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг.

Напомним, что накануне журнал People назвал известную американскую певицу и актрису Селену Гомес «Человеком года», отметив ее музыкальный вклад и общественную позицию.