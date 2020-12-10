Нижегородских медиков начнут вакцинировать от коронавируса

Вакцинация медицинских работников от коронавируса в Нижегородской области стартует 11 декабря. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 10 декабря в регион прибыла первая крупная партия вакцины.

- Мы выполнили поручение председателя правительства России Михаила Мишустина по созданию необходимой инфраструктуры для вакцинации, включая логистические цепочки. В рамках соглашения с федеральным Минздравом в Нижегородскую область поступит 2 772 дозы вакцины. Отработан вопрос обеспечения условий хранения и транспортировки. Есть необходимое оборудование, включая морозильники и авторефрижераторы. Определены 9 якорных медицинских организаций, проводящих вакцинацию, и дополнительно подготовлены еще 23 медицинские организации, - рассказал Глеб Никитин.

Вакцинация будет проводиться в городских клинических больницах №7, 12, 28, 34, 40, Борской и Павловской ЦРБ, а также в поликлиниках №4 и №7 Нижнего Новгорода. Главным врачам медицинских организаций поручено обеспечить прием и строгое соблюдение условий хранения вакцины при температуре минус 18 градусов.

- Для проведения вакцинации обучено почти 3000 медицинских работников, в том числе 625 врачей. Именно медработники первыми получат вакцину. Делается это, конечно же, в добровольном порядке. Напомню, что президент России Владимир Путин обозначил приоритеты по вакцинации. Первыми ее имеют право пройти медработники, учителя и социальные работники. Мы в этот перечень добавили еще волонтеров. По мере поступления новых партий будут охватываться все новые группы населения, - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, в сентябре в регион поступили 242 дозы вакцины от коронавируса, было привито 242 медработника.