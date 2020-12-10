Мишустин потребовал быстрой реакции на рост цен на продукты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского правительства Михаил Мишустин потребовал от чиновников быстро реагировать на рост цен на продукты питания, охватывая при этом максимальное количество сфер «от поля до прилавка». Об этом премьер-министр заявил в четверг, 10 декабря, на совещании о динамике цен на продовольственные товары.

- Для стабилизации цен на продукты питания на российском внутреннем рынке следует, разумеется, принимать комплексные меры. Необходимо очень быстро реагировать, с максимальным охватом от поля до прилавка. В эту работу следует вовлечь и производителей, и посредников и все торговые предприятия, - отметил Михаил Мишустин.

Премьер-министр России подчеркнул, что все нормативные акты по нормализации цен на продукты должны быть готовы к 9 утра понедельника, то есть к 14 декабря этого года.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня председатель кабмина России заявил, что чиновники недооценили риски и пустили на самотёк ситуацию с ценами на продукты. Он отметил, что торговые сети не должны наживаться на людях, формируя цены на продукты питания, а министрам Мишустин поручил проконтролировать ситуацию со стоимостью данных продуктов в рознице.