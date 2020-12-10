Лицевые щитки от коронавируса учёные признали бесполезными

Учёные проанализировали движения потоков воздуха вокруг щитка при чихании человека без маски Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Часто используемые лицевые щитки не защищают от заражения коронавирусом воздушно-капельным путём, сообщили японские учёные из Университета Фукуоки.

В результатах исследования, опубликованных в журнале Physics of Fluids, сказано, что учёные проанализировали движения потоков воздуха вокруг щитка при чихании человека без маски.

Специалисты узнали, что чихание и кашель создаёт вихревые кольца, деформирующиеся в трёх измерениях и проникающие под лицевой щиток, когда достигают верхнего и нижнего краёв щитка. Если человек под щитком вдохнёт в тот же момент, в его органы дыхания обязательно попадут заражённые частицы.

Учёные пытаются улучшить средства индивидуальной защиты и сократить риски проникновения частиц под защитные экраны.

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