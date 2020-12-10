Умер Джозеф Сафра, самый богатый человек Бразилии

Джозеф Сафра будет похоронен на еврейском кладбище в Сан-Паулу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Бразилии умер один из богатейших людей страны Джозеф (Жозе) Сафра. Об этом сообщило издание Veja, ссылаясь на заявление семьи банкира. Джозеф Сафра скончался в четверг, 10 декабря, на 82-м году жизни "по естественным причинам".

Бразильца похоронят в Сан-Паулу на еврейском кладбище Israelita do Butantã.

Умер богатейший в мире банкир Джозеф Сафра Фото: REUTERS

Bloomberg оценивал состояние основателя и владельца Banco Safra в 17,6 миллиарда долларов и отдавало ему второе место среди богатейших людей Бразилии. Первое место занял Жорже Пауло Леманн. Его состояние Bloomberg оценил в 23,7 миллиарда долларов.

Forbes называло Джозефа Сафру богатейшим банкиром мира и богатейшим бразильцем, оценивая его состояние 23,2 миллиарда долларов. В последнем издании рейтинга миллиардеров мира Сафра занимал 39-е место.