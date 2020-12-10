Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Нидерландов обвинили в шпионаже двух дипломатов России. Их объявили объявлены персонами нон грата, потребовав у дипломатов покинуть государство. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил голландский телеканал NOS, ссылаясь на службу общей разведки и безопасности Нидерландов AIVD.

В сообщении говорится, что голландское министерство иностранных дел объявило российских дипломатов персонами нон грата и предписало им покинуть страну.

- По данным службы общей разведки и безопасности Нидерландов, они являются офицерами Службы внешней разведки. Работали под прикрытием в качестве аккредитованных дипломатов в посольстве России в Гааге, - сообщил телеканал.

Разведка Нидерландов утверждает, что российские дипломаты якобы собирали различную информацию в сфере высоких технологий, в частности, в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и нанотехнологии.