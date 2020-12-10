В Москве не планируют вводить дополнительные ограничения в новогодние праздники Фото: REUTERS

Власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции в новогодние праздники. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-24».

- Введения дополнительных ограничений в праздники мы не планируем, никаких штрафных и административных санкций не будет. Разумеется, жители Москвы будут гулять, но при этом никаких специальных массовых мероприятий мы устраивать не намерены, - отметил Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что московское метро и МЦК будет работать всю новогоднюю ночь, чтобы не допустить столпотворения пассажиров. При этом приостановленные из-за эпидемии льготы на проезд пока не будут восстановлены, ведь в праздники люди из групп риска должны находится дома. Мэр Москвы напомнил, что льготные проездные студентов медицинских вузов и волонтеров заблокированы не были.

Сергей Собянин сообщил также, что в новогодние праздники поликлиники, социальные службы, коммунальщики и волонтеры будут работать в усиленном режиме.