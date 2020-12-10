Российского посла вызвали в МИД Нидерландов из-за обвинения дипломатов в шпионаже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол вызван в МИД Нидерландов в связи с обвинениями в шпионаже со стороны дипломатов из РФ. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщила министр внутренних дел и по делам королевства Кайса Оллонгрен в письме национальному парламенту.

- В связи с выявлением шпионской деятельности посол России был вызван в Министерство иностранных дел Нидерландов. Дипломата проинформировали об объявлении двух сотрудников СВР России, работающих в посольстве, персонами нон грата, - заявила она.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня Нидерланды обвинили в шпионаже двух дипломатов России. Их признали персонами нон грата и потребовали дипломатов покинуть страну. По данным службы разведки и безопасности Нидерландов, российские дипломаты якобы на самом деле являлись офицерами Службы внешней разведки и работали под прикрытием, собирая информацию в сфере высоких технологий.

Посольство России уже заявило, что Россия примет ответные меры на объявление двух сотрудников своей дипломатической миссии в Нидерландах персонами нон грата.