Собянин сообщил, что скоро в Москве расширят перечень вакцинируемых от COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

В скором времени власти российской столице примут решение о расширении перечня вакцинируемых от коронавирусной инфекции. В настоящее время в Москве прививают врачей, учителей и социальных работников. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил московский мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

- Что касается других групп риска, которые можно будет включить в перечень для первоочередной вакцинации от коронавируса, то я полагаю, что в ближайшее время мы примем такое решение. Оно будет зависеть от того, сколько фактической вакцины мы получим в следующей партии, - объяснил Сергей Собянин.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по словам столичного мэра, власти Москвы не намерены вводить дополнительные ограничения для противодействия распространению коронавируса в новогодние праздники. Московский метрополитен будет открыт для пассажиров всю новогоднюю ночь.