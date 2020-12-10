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Сколько нельзя пить алкоголь после прививки от коронавируса, сказала Голикова

Вице-премьер сообщила, что нет запрета на употребления алкоголя после прививки от коронавируса
Ксения АНУФРИЕВА
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Сколько нельзя пить алкоголь после прививки от коронавируса, сказала Голикова

Сколько нельзя пить алкоголь после прививки от коронавируса, сказала Голикова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В период вакцинации от коронавирусной инфекции следует ограничить употребление алкогольных напитков, однако речи о полном запрете на спиртное для привитых не идет. На брифинге в четверг, 10 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, сколько нельзя пить алкоголь после прививки от коронавируса.

- Я призываю наших коллег внимательно прислушиваться информации, которую мы даем. Ее суть не в полном запрете, а в ограничении принятия алкоголя и лекарственных препаратов, которые воздействуют и угнетают иммунную систему, - подчеркнула она.

Татьяна Голикова посоветовала россиянам, которые намерены сделать прививку от коронавирусной инфекции, отказаться от употребления алкоголя за три дня до процедуры и в течение трех дней после. Это необходимо для формирования препаратов полноценного иммунитета.

Напомним, ранее вице-премьер сообщила, что вакцинация от коронавирусной инфекции во всех регионах России начнется до конца текущей недели. Власти субъектов заявили, что они готовы к проведению вакцинации.

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