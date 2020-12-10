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Россия ответит Нидерландам на высылку двух дипломатов

Нидерланды не предъявили никаких доказательств противоправных действий со стороны дипломатов
Ксения АНУФРИЕВА
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Россия ответит Нидерландам на высылку двух дипломатов

Россия ответит Нидерландам на высылку двух дипломатов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская сторона примет ответные меры на объявление двух сотрудников своей дипломатической миссии в Нидерландах персонами нон грата и их высылку из страны. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в российском посольстве.

Представители посольства подчеркнули, что Нидерланды не предъявили никаких доказательств противоправных действий со стороны двух дипломатов России.

- МИД Нидерландов сообщило нас о получении ноты об объявлении двух сотрудников диппредставительства персонами нон грата за деятельность, как сказано в документе, несовместимую с их дипломатическим статусом. Но никаких доказательств они не предъявили. Ответные меры с нашей стороны последуют, - подчеркнули в посольстве.

Напомним, что сегодня Нидерланды обвинили в шпионаже двух российских дипломатов. Их выслали из страны и признали персонами нон грата. Голландская разведка сообщила, что они якобы являлись офицерами СВР и под прикрытием собирали информацию в сфере высоких технологий. На фоне данной ситуации российского посла вызвали в МИД Нидерландов.