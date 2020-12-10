Курс рубля на 10 декабря 2020: доллар опустился ниже 73 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская валюта во время валютных торгов Московской биржи опустилась по отношению к российской на 1,17 процента, достигнув отметки в 72,9 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки о курсе рубля на 10 декабря 2020 года на 18:54 по московскому времени.

В последний раз курс доллара находился ниже 73 рубля 18 августа текущего года. Сегодня американская валюта упала до отметки в 72,995 рубля – августовскому минимуму.

Курс европейской валюты в то же время опустился до 88,47 рубля, потеряв 77 копеек. Дешевле последний раз евро стоил 17 сентября текущего года, тогда его цена достигала 88,35 рубля.

Напомним, что сегодня цена нефти Brent на лондонской бирже превысила 50 долларов за баррель впервые с 6 марта текущего года. Чуть позже стоимость нефти выросла еще на 4%, достигнув отметки в 51,04 доллара. Это самая высокая цена с начала марта.