Курс рубля на 10 декабря 2020: доллар опустился ниже 73 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская валюта во время валютных торгов Московской биржи опустилась по отношению к российской на 1,17 процента, достигнув отметки в 72,9 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки о курсе рубля на 10 декабря 2020 года на 18:54 по московскому времени.

В последний раз курс доллара находился ниже 73 рубля 18 августа текущего года.

Напомним, что сегодня цена нефти Brent на лондонской бирже превысила 50 долларов за баррель впервые с 6 марта текущего года.