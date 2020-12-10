Правительство обсуждает ограничение цен на сахар и подсолнечное масло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство России может установить предельные цены на сахар и подсолнечное масло.

- Например, сахар в опте не должен стоить дороже 36 руб./кг, в рознице - 45 руб./кг, подсолнечное масло - 95 и 110 руб./кг соответственно, - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.

По его словам, подобная рекомендация была озвучена на совещании представителей отрасли АПК (агропромышленный комплекс) с вице-премьером Андреем Белоусовым. Эту же информацию подтвердил и второй источник на рынке.

В случае, если цены в рознице все же не стабилизируются, то могут быть приняты дополнительные меры. Пока же в правительстве рассчитывают, что производители и торговые цены добровольно ограничат цены.

Ранее Владимир Путин и Михаил Мишустин раскритиковали ситуацию с ростом цен на базовые продукты. Мишустин призвал чиновников как можно быстрее отреагировать на повышение стоимости продуктов питания. Кроме этого, он поручил правительству к понедельнику, 14 декабря, подготовить нормативные акты для решения этой проблемы.