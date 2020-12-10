Россияне должны без перебоев получать лекарства в новогодние праздники, заявила Голикова
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Власти российских регионов должны обеспечить бесперебойное снабжение жителей страны лекарственными препаратами во время новогодних праздников. Об этом в четверг, 10 декабря, заявила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
- Обращено внимание властей регионов, Минздрава и министерства промышленности и торговли и Росздравнадзора на необходимость обеспечения населения медикаментами во время праздников, чтобы не было никаких перебоев, - подчеркнула вице-премьер России.
Татьяна Голикова отметила, что высшим должностным лицам субъектов государства поручили оценить и проанализировать полноту лекарственного обеспечения пациентов, которые страдают от онкологических заболеваний, а также принять меры по их лечению.
Как сообщал сайт kp.ru, по словам столичного мэра Сергея Собянина, московские власти не планируют вводить дополнительные ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции в новогодние праздники.