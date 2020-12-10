В лаборатории ФМБА под Москвой произошел пожар Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар произошёл в одной из лабораторий научного центра биомедицинских технологий ФМБА в подмосковном Красногорске. Угрозы дальнейшего распространения огня нет. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по столичному региону в четверг, 10 декабря.

Вечером в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в нежилом здании ФГБУ, распложённом в поселке Светлые Горы. Огонь начал распространяться по помещению одной из лабораторий научного центра.

- В здании расположена лаборатория. Когда пожарно-спасательное подразделение прибыло на место, пожар наблюдался на первом этаже строения. Площадь возгорания уточняется, - сообщили в МЧС в интервью РИА Новости.

Спасатели отметили, угрозы распространения огня нет, а информация о пострадавших не поступала. Лаборатория во время пожара не работала.