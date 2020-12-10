Президент Аргентины намерен первым в стране привиться российской вакциной от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что намерен первым в своем государстве привиться российской вакциной от коронавирусной инфекции "Спутник V", поскольку у него нет никаких сомнений в качестве препарата.

- У нас многие сомневаются в этой вакцине. Чтобы убрать все сомнения, я стану первым в Аргентине, кто привьется вакциной, когда она сюда прибудет. Лично у меня нет никакого сомнения в качестве препарата. Я привьюсь раньше всех, чтобы ни у кого не было страха, - подчеркнул Альберто Фернандес в ходе беседы с журналистами в четверг, 10 декабря.

Сегодня в официальном Twitter-аккаунте российской вакцины появилась информацию о том, что Российский фонд прямых инвестиций передаст десять доз вакцины "Спутник V" в Аргентину. РФПИ и правительство Аргентины уже подписали соответствующий контракт на поставку. Фернандес отметил, что это позволит в январе-феврале 2021 года привить несколько миллионов жителей страны.

Как сообщал сайт kp.ru, вакцинация от коронавирусной инфекции во всех российских регионах начнется до конца текущей недели. В Москве вакцинация для групп риска стартовала 5 декабря.