Российские чиновники до 30 июня должны предоставить сведения о цифровых финансовых активах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российские чиновники в срок до 30 июня следующего года должны предоставить сведения о цифровых финансовых активах, говорится в указе российского президента Владимира Путина в четверг, 10 декабря. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с указом главы государства с января по июнь 2021 года россияне, которые претендуют на замещение государственных должностей и федеральные государственные служащие обязаны предоставить данные о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах и цифровых правах. Сюда же включаются сведения об утилитарных цифровых правах и цифровой валюте.

Федеральный органам государственной власти, Центробанку, региональным и местным властям, а также внебюджетным фондам и государственным корпорациями рекомендовали руководствоваться данным указом Владимира Путина при реализации полномочий, которые касаются представления сведений о доходах и имуществе.