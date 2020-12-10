Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Евросоюз продлил экономические санкции против России

Ограничения продлили еще на шесть месяцев
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Евросоюз продлил экономические санкции против России

Евросоюз продлил экономические санкции против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Саммит глав государств Евросоюза принял решение в очередной раз продлить экономические санкции в отношении России. Ограничения продлили еще не полгода, сообщил в четверг, 10 декабря глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в социальной сети Twitter.

- Европейский совет утвердил решение о продлении санкций в отношении Российской Федерации на полгода, - написал он.

Данное решение на саммите принималось без обсуждения. Теперь его должен формально утвердить Совет ЕС.

Напомним, что о намерении Евросоюза продлить санкции против российской стороны на сегодняшнем саммите сообщил высокопоставленный представитель ЕС. Он отметил, что главы европейских держав как обычно затронут вопрос реализации минских соглашений, в рамках которого обычно продлеваются санкции.

Евросоюз ввел санкции в отношении РФ шесть лет назад на фоне событий на Украине в воссоединения Крыма с Россией. Экономические ограничения неоднократно расширяли и продлевали. В ответ на них российская сторона запретила импорт из стран Евросоюза некоторых продовольственных товаров.