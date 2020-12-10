Евросоюз продлил экономические санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Саммит глав государств Евросоюза принял решение в очередной раз продлить экономические санкции в отношении России. Ограничения продлили еще не полгода, сообщил в четверг, 10 декабря глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в социальной сети Twitter.

- Европейский совет утвердил решение о продлении санкций в отношении Российской Федерации на полгода, - написал он.

Данное решение на саммите принималось без обсуждения. Теперь его должен формально утвердить Совет ЕС.

Напомним, что о намерении Евросоюза продлить санкции против российской стороны на сегодняшнем саммите сообщил высокопоставленный представитель ЕС. Он отметил, что главы европейских держав как обычно затронут вопрос реализации минских соглашений, в рамках которого обычно продлеваются санкции.

Евросоюз ввел санкции в отношении РФ шесть лет назад на фоне событий на Украине в воссоединения Крыма с Россией. Экономические ограничения неоднократно расширяли и продлевали. В ответ на них российская сторона запретила импорт из стран Евросоюза некоторых продовольственных товаров.