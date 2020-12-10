Инициативы Верховного суда по гуманизации уголовного законодательства позволили снизить число заключенных в тюрьмах

Верховный суд РФ последовательно работает над гуманизацией уголовного законодательства. Разработанные им инициативы позволили за последние годы значительно снизить число заключенных в российских тюрьмах. Деятельность Верховного суда в области гуманизации не раз высоко оценивалась зарубежными коллегами. Об этом заявил руководитель пресс-службы Верховного суда Павел Одинцов, комментируя итоги заседания СПЧ под председательством президента РФ Владимира Путина. Главной темой заседания стала дальнейшая гуманизация российского правосудия.

- Часто российское правосудие упрекают в инквизиционной составляющей, сформирован общественный штамп о том, что судебная система носит обвинительный уклон. Но за 20 лет число лиц в местах лишения свободы сократилось более чем вдвое, и к таким системным результатам во многом привели инициативы Верховного суда по гуманизации уголовного законодательства, - подчеркнул Одинцов в интервью ТАСС. - Среди них - реализованные в законодательстве инициативы о декриминализации ряда наименее тяжких уголовных статей, введение первоначально административной ответственности перед применением ряда статей УК, введение института судебных штрафов, позволяющих освобождать от уголовной ответственности, и ряд других.

По его словам, главные приоритеты российского суда – быть объективным и справедливым. Одинцов также напомнил, что в отношении около 25% подсудимых суды прекращают уголовные дела по тем или иным основаниям. Положительные подвижки в сфере гуманизации уголовного законодательства отметили и авторитетные международные эксперты.

- Деятельность судебной системы направлена скорее на гуманизацию уголовного законодательства, что в свою очередь признали не только отечественные эксперты, но и коллеги из- за рубежа. К примеру, Европейская комиссия по эффективности правосудия Совета Европы, которую сложно обвинить в какой- то предвзятости или заинтересованности, - отметил Павел Одинцов.

Напомним, на заседании СПЧ президент России сообщил, что поддерживает инициативу ввести в российский уголовный кодекс понятие проступка. По мнению Владимира Путина, это позволит избежать судимостей лицам, чьи действия не представляют большой угрозы для общества. Соответствующий законопроект был внесен Верховным судом в Государственную думу в октябре этого года. Новая редакция проекта закона предлагает обозначать понятием «проступок» преступления небольшой тяжести, совершенные впервые и не наказываемые лишением свободы. Законопроект также предлагает распространить институт проступка на преступления небольшой степени тяжести против собственности и экономические преступления, которые наказываются лишением свободы, при условии, что они совершаются впервые, не связаны с насилием, не влекут тяжелых последствий, а пострадавшим возмещен урон.