Житель США обезглавил своих детей и держал их тела дома пять суток Фото: REUTERS

В Калифорнии правоохранители предъявили обвинение в убийстве и насилии над несовершеннолетними жителю города Ланкастер, 34-летнему Морису Тейлору. В доме американца обнаружили тела двух обезглавленных детей, пишет в четверг, 10 декабря, издание Los Angeles Times.

Полицейские задержали Мориса на минувшей неделе. Они прибыли к дому мужчины из-за сообщения о возможной утечке газа, но при осмотре дома обнаружили телах обезглавленных детей - 12-летнего Мориса-младшего и 13-летней Малиаки. Тела пролежали в доме не менее пяти дней.

Сообщается, что у убийцы есть еще два сына в возрасте 8 и 9 лет. Несчастным детям горе-папаша показывал тела убитых брата и сестры. Оставшихся в живых мальчиков американец держал взаперти без еды. В пятницу отца детей в наручниках доставили в медицинское учреждение в сопровождении правоохранителей.

Преступника обвинили в убийстве по двум статьям и в насилии над детьми. Наказание по данным статьям в Калифорнии предусматривает лишение свободы на срок до 57 лет. При этом мать детей, которая также находилась в доме, подозреваемой не является. По делу она проходит как свидетель, в настоящее время ее допрашивают следователи. Семья не стояла на учете в департаменте по делам детей и семьи округа.