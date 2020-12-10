«Жрать нечего, а оружие делают»: в Болгарии оценили угрозы Киева нацелить ракеты на Крым

В Болгарии оценили угрозы Киева нацелить ракеты на Крым Фото: Александр КОЦ

Читатели газеты «Факты» из Болгарии оценили угрозы властей Украины нацелить ракеты «Нептун» на Крымский мост.

В материале издания говорится, что Украина наращивает мощь своих вооруженных сил, и новая крылатая ракета из комплекса РК-360МС «Нептун» в текущем году пополнит арсенал украинской армии. Ее разместят у Черного и Азовского морей. Авторы статьи также привели слова экс-секретаря украинского Совет национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, который заявил, что «Нептуны» за короткое время могут уничтожить корабли России и Крымский мост. Читатели из Болгарии такие высказывания со стороны властей Украины не оценили. Они сочли агрессивную риторику Киева в адрес Москвы абсолютно неуместной.

Один из пользователей отметил, что Киев, конечно, может попробовать нанести удар по мосту, но после этого «Украина будет непригодна для жизни еще несколько тысяч лет»

- Им жрать нечего, а они делают оружие. Коммунизм возвращается на Украину, - констатировал другой комментатор.

Пользователи также предположили, что если украинская сторона готовится к войне с российской, то в скором времени можно ожидать провокации на границе с целью выставить РФ агрессором.

Прозвучали и слова о том, что Россия не станет наносить удары по Киеву или по другим населенным пунктам, поскольку знает, что народ Украины «не имеет ничего общего с этими холопами, продавшимися США». «Эта стратегия США не сработает. Украинцы не могут не понять, для чего их пытаются использовать», - написал другой читатель газеты.

- Киев станет похож на Припять, - уверен один из жителей Болгарии.

Напомним, ранее читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на инцидент с американским эсминцем «Джон Маккейн», который нарушил государственную границу России. Некоторые жители Германии считают, что США, таким образом, взяли курс на «разжигание войны» с российской стороной.