В Москве за сутки скончались 77 пациентов с коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве за минувшие сутки скончались 77 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Таким образом общее число жертв болезни в столице за все время распространения вируса увеличилось до 9722. Об этом 10 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с covid-19.

Инфекция, спровоцировавшая мировую пандемию, продолжает преподносить сюрпризы исследователям. Так, ученые из Санкт-Петербурга обнаружили новое свойство коронавируса.

Covid-19 способен "пробуждать" в организме инфицированного пациента "спящие" хронические заболевания, в том числе даже те, о которых сам человек и не догадывается.

Напомним, чтобы минимизировать риски распространения болезни гражданам стоит следовать простым правилам: чаще мыть руки с мылом, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах и носить маски. В случае обнаружения симптомов простуды нужно обратиться за помощью к специалистам.