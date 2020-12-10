В России упростят получение налоговых вычетов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне смогут получить вычеты по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Отмечается, что для этого гражданам не придется заполнять налоговые декларации, а также не собирать документы для подтверждения проведения данной процедуры. Соответствующий законопроект одобрен на заседании Правительства РФ, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

- Упрощенный порядок подразумевает бесконтактное общение граждан с налоговыми органами через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Право на получение вычета налоговики будут проверять самостоятельно при помощи автоматизированной информационной системы, - говорится в сообщении.

Кроме этого, согласно проекту, это касается и вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также инвестиционных вычетов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Напомним, на данный момент в России можно вернуть лишь 13% подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов.