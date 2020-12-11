Компания "Русь-Тур" прекратила свою туристическую деятельность

Компания ООО "Русь-Тур" прекратила свою туристическую деятельность в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по туризму.

- В Ростуризм было представлено заявление ООО "Русь-Тур" о прекращении своей деятельности, так как с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации и специфики направления деятельности дальнейшее ее осуществление не представляется возможным, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, "Русь-Тур является моно-туроператором, которая специализируется на китайском направлении. За долгие годы работы компания хорошо зарекомендовала себя на рынке.