В Гидрометцентре рассказали, какую погоду принесет "антициклон-джентльмен"

В России ожидается постепенное повышение температуры и небольшой снег в начале следующей недели.

В частности, больше всего это относится к москвичам в связи с отступлением антициклона. Хотя до конца текущей недели температурный фон меняться не будет, но изменения в погоде все же будут заметны в самое ближайшее время. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- На Европейскую часть влияет антициклон с очень высоким давлением в центре, которое было в первую половину неделю. Потом постепенно давление падает. Но антициклон все равно будет до начала следующей недели - в понедельник и во вторник. Но характер погоды будет меняться, - рассказал специалист.