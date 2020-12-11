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Коронавирус Covid-19

Российский ученый назвал самых опасных распространителей коронавируса

Специалист объяснил, как передается вирус
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Российский ученый назвал самых опасных распространителей коронавируса

Российский ученый назвал самых опасных распространителей коронавируса

Фото: Олег ЗОЛОТО

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов рассказал, кто в России относится к самым опасным распространителям коронавируса.

По мнению мнению ученого, прежде всего получить инфекцию можно от инфицированных, находящихся в закрытых помещениях.

- Это люди, которые распространяют вирус в закрытых помещениях с плохой циркуляцией воздуха, где нет обеззараживания, где не соблюдается социальная дистанция и где никто не носит средства индивидуальной защиты, - объяснил Горелов.

Также в качестве примера специалист в интервью "Ленты.ру" привел общественный транспорт.

Распространение коронавируса в мире