Российский ученый назвал самых опасных распространителей коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов рассказал, кто в России относится к самым опасным распространителям коронавируса.

По мнению мнению ученого, прежде всего получить инфекцию можно от инфицированных, находящихся в закрытых помещениях.

- Это люди, которые распространяют вирус в закрытых помещениях с плохой циркуляцией воздуха, где нет обеззараживания, где не соблюдается социальная дистанция и где никто не носит средства индивидуальной защиты, - объяснил Горелов.

Также в качестве примера специалист в интервью "Ленты.ру" привел общественный транспорт.